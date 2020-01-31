У прокат вийшла перша українська неполіткоректна патріотична комедія про війну на Донбасі "Наші котики".

Про це поінформували в прес-службі Міністерства культури, молоді і спорту.

Фільм був знятий за підтримки Українського культурного фонду і Державного агентства України з питань кіно.

Режисером стрічки є Володимир Тихий. Події його картини розгортаються в 2014 році, на початку російсько-української війни.

“2014-ий, розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер та продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден із них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, та й на місцевості майже не орієнтується. Втім, саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога… Відвага, мужність, трохи гіпнозу та фірмовий гумор – вибухова суміш для “теплої зустрічі»!” – йдеться в описі до фільму, оприлюдненому на сайті Держкіно.

Фільм створений кінокомпаніями “Бедлам Продакшн” (США), “Директорія Кіно” (Україна), “Банесто Продакшн” (Канада).

У ролях знімалися: Дмитро Тубольцев, Петро Микитюк, Станіслав Бжезинський, Ярослав Федорчук, Дмитро Хом’як, Віра Климковецька, Михайло Кукуюк, Дмитро Ярошенко.

Автор сценарію і режисер-постановник: Володимир Тихий.

Продюсери: Марко Супрун, Володимир Тихий, Ігор Савиченко, Степан Бандера, Дмитро Кожема, Уляна Супрун (колишня голова МОЗ України).

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Буде неполіткоректно, патріотично та пекельно весело! 30 січня Наші Котики чекають на вас у кінотеатрах країни. #НашіКотики Опубліковано Наші Котики / Lethal Kittens Понеділок, 20 січня 2020 р.

В інтерв’ю “24 каналу” актори Дмитро Хом’як і Дмитро Тубольцев розповіли, що у фільмі є багато подій, які написані з реальних історій. Пояснюючи ідею фільму, вони відзначили, що на передовій немає часу оплакувати побратимів, коли ворог атакує, а жарти стають своєрідною розрадою і відпочинком. Особливо гумор рятує після бою – як внутрішній захист від усього пережитого і побаченого.

“Ми не сміємося з війни, ми тільки показуємо, що хлопці на фронті – це живі люди, яким властиво пожартувати”, – наголосив Дмитро Хом’як.

Варто відзначити, що один із акторів – Дмитро Тубольцев – доброволець і учасник бойових дій. Він розповів, що режисер радився з ним щодо сценарію і опису героїв, їхньої поведінки. Тубольцев ділився історіями і пропонував свої ідеї. На його думку, гумор відігравав важливу роль під час складних ситуацій.

“Ми жартували навіть під час бою, підколювали сепарів, знущалися над ними. Найбільше гумор нас рятував, коли ми поверталися назад, тому що завжди відбувалися якісь веселі історії… Це внутрішній захист від того, що ти бачив”, – розповів Тубольцев.

Він також повідомив, що на війні відкривається певне передчуття, тому що люди стають іншими і бачать смерть кожного дня. Тубольцев зазначив, що все у фільмі – правда.

Актори наголосили, що “Наші котики” були зняті в комедійному жанрі, щоб люди могли розслабитися, тому що навіть на війні є сміх. Вони переконані, що завдяки цій стрічці буде розвиватися військова культура в Україні.

Творці стрічки тепер готують за мотивами відзнятого матеріалу кіноповість, яка буде складатися з окремих новел. Кіноповість “Наші Котики” незабаром з’явиться в українських книгарнях.