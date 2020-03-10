Про це повідомляє Associated Press.
Уточнюється, що про плани Російської Федерації перешкодити розслідуванню заявив нідерландський прокурор Тийс Бергер.
На думку прокурора, наразі є “явні ознаки того, що російський уряд дуже прагне перешкодити цьому розслідування і що він не проти залучити російські спецслужби з цією метою”.
Нагадаємо, що Boeing 777, який летів з Амстердама до Куала-Лумпур рейсом MH17, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року.
Внаслідок авіакатастрофи загинули всі 298 пасажирів, серед яких були громадяни Нідерландів, Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Філіппін, Канади й Нової Зеландії.
Раніше в уряді Нідерландів заявляли, що шкодують про те, що під тиском Росії бойовик “ДНР” Володимир Цемах став частиною обміну. При цьому в МЗС країни уточнювали, що Київ відтермінував обмін заради допиту бойовика.
- Наприкінці червня українські спецслужби провели операцію на території самопроголошеної “Донецької Народної Республіки” (“ДНР”) і затримали колишнього командира ППО в місті Сніжне Володимира Цемаха.
- 7 вересня Президент Володимир Зеленський заявив, що бойовик “ДНР” Володимир Цемах був допитаний перед відправкою до Росії. Глава СБУ Іван Баканов повідомив, що відмова включити Володимира Цемаха до перліку на обмін означала би припинення переговорів з Росією.
- “Зенітника ДНР” Володимира Цемаха називають однією з причин затягування обміну ув’язненими і полоненими між Україною і Росією. #Букви розбиралися, хто такий Цемах і навіщо він потрібен Росії.
- 8 жовтня парламент Нідерландів узгодив додаткове розслідування ролі України в катастрофі МН-17. Відповідне рішення парламент прийняв одностайно.