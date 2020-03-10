Про це повідомляє Associated Press.

Уточнюється, що про плани Російської Федерації перешкодити розслідуванню заявив нідерландський прокурор Тийс Бергер.

На думку прокурора, наразі є “явні ознаки того, що російський уряд дуже прагне перешкодити цьому розслідування і що він не проти залучити російські спецслужби з цією метою”.

Нагадаємо, що Boeing 777, який летів з Амстердама до Куала-Лумпур рейсом MH17, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року.

Внаслідок авіакатастрофи загинули всі 298 пасажирів, серед яких були громадяни Нідерландів, Малайзії, Австралії, Індонезії, Великої Британії, Німеччини, Бельгії, Філіппін, Канади й Нової Зеландії.

Раніше в уряді Нідерландів заявляли, що шкодують про те, що під тиском Росії бойовик “ДНР” Володимир Цемах став частиною обміну. При цьому в МЗС країни уточнювали, що Київ відтермінував обмін заради допиту бойовика.