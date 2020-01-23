В Офісі генпрокурора оголосили про формування спеціальних управлінь у Донецькій і Луганській областях для розслідування злочинів бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Уточнюється, що до складу управлінь, створених за розпорядженням Руслана Рябошапки, увійшли 60 прокурорів.

Відзначається, що новими управліннями буде здійснюватися процесуальне керівництво і контролюватися розслідування злочинів бойовиків або російських військових проти національної безпеки України, безпеки українських громадян, миру в Україні, недоторканності кордонів України, безпеки міжнародного правопорядку.

При цьому наголошується, що наразі прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в розслідуванні вже в понад 10 тисяч таких злочинів.

Повідомляється, що створені регіональні управління співпрацюватимуть з місцевими громадськими правозахисниками, які допомагають документувати злочини, комунікувати зі свідками та потерпілими.

Крім того, метою управлінь буде координація спільної роботи правоохоронців щодо протидії військовим злочинам.