Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За даними військової розвідки втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року склали:

убитими – 619 осіб;

пораненими і травмованими – 939 осіб;

озброєння і військова техніка – 110 одиниць.

Нагадаємо, що в 2019 році на Донбасі в зоні операції Об’єднаних сил загинуло 110 військових, з них три жінки. Це дані станом на 23 грудня. Це менше, ніж в минулому році, коли свої життя на Донбасі за Україну віддали 135 героїв.

Крім того, в 2019 році, за даними СММ ОБСЄ, на Донбасі загинули щонайменше 18 цивільних по обидва боки фронту, 120 поранені. Це теж менше, ніж у 2018-му – тоді загинули 55 цивільних і 244 були поранені.