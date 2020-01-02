Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
За даними військової розвідки втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року склали:
убитими – 619 осіб;
пораненими і травмованими – 939 осіб;
озброєння і військова техніка – 110 одиниць.
Нагадаємо, що в 2019 році на Донбасі в зоні операції Об’єднаних сил загинуло 110 військових, з них три жінки. Це дані станом на 23 грудня. Це менше, ніж в минулому році, коли свої життя на Донбасі за Україну віддали 135 героїв.
Крім того, в 2019 році, за даними СММ ОБСЄ, на Донбасі загинули щонайменше 18 цивільних по обидва боки фронту, 120 поранені. Це теж менше, ніж у 2018-му – тоді загинули 55 цивільних і 244 були поранені.
- У квітні в зоні проведення операції Об’єднаних сил в результаті попадання ворожої протитанкової керованої ракети загинула харківська волонтерка, боєць батальйону “Донбас” Яна Червона.