Про це повідомляється на сторінці провайдера в Facebook.

“До керівництва Мережі Ланет подзвонив Андрій Мальческій, директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення групи “1+1 Media”. У розмові представник медіагрупи наполягав на виключенні з пакетів телебачення Мережі Ланет кількох телеканалів, сигнал яких доступний на супутнику в незакодованому вигляді”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що мова йде про канали Сонце, Трофей, Наука, Фауна, Терра, XSport, Eко TV, Малятко, Niki Kids, Niki Junior, EU Music, 4ever Music. При цьому в “1+1” пригрозили листом про припинення співпраці.

“Прямий тиск з боку “1+1 Media”, який користується своїм становищем на ринку, має на меті завдати збитків невеликим “нішевим” телеканалам і позбавити їх доступу до аудиторії глядачів. Втручання “1+1 Media” в господарську діяльність Мережі Ланет неприпустимо, а також заважає чесним відносинам з іншими гравцями ринку. Ми закликаємо колег по ринку, які також піддаються тиску, медійне суспільство і глядачів, які цінують можливість вибору, приєднатися до засудження таких кроків. Також вимагаємо від керівництва “1+1 Media” утриматися від неконкурентних методів тиску на провайдерів і незалежних мовників”, – йдеться в повідомленні.