Covid-19 Україна

оновлено 20.05.2020 о 17:02

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У психлікарні на Волині стався спалах коронавірусу: 23 заражених за добу

За минулу добу зафіксовано 23 випадки захворювання на коронавірус серед пацієнтів і медиків психіатричної лікарні в селищі Олика Ківерцівського району Волинської області.

Середа, 20 травня 2020, 17:54

Про це на брифінгу повідомила заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Тетяна Щербак.

“За минулу добу ми підтвердили 41 випадок (по області -ред.), найбільше – в Ківерцівському районі, а саме в Олиці. Це – 23 людини з психіатричної лікарні: 7 медичних працівників та 16 пацієнтів, і ще один просто випадок, також в Ківерцівському районі”, – повідомила Щербак.

За її словами, за минулу добу на Волині було зафіксовано 4 смерті від Covid-19.

Всього в області зареєстровано 676 випадків захворювання на коронавірус. Одужали 168 осіб. 21 випадок хвороби завершився летальним результатом.

Нагадаємо, що в Україні з 25 травня почне працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.

Теги: Волынская ОГА, Коронавірус, психлікарня

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