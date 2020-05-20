У психлікарні на Волині стався спалах коронавірусу: 23 заражених за добу

Про це на брифінгу повідомила заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Тетяна Щербак.
“За минулу добу ми підтвердили 41 випадок (по області -ред.), найбільше – в Ківерцівському районі, а саме в Олиці. Це – 23 людини з психіатричної лікарні: 7 медичних працівників та 16 пацієнтів, і ще один просто випадок, також в Ківерцівському районі”, – повідомила Щербак.
За її словами, за минулу добу на Волині було зафіксовано 4 смерті від Covid-19.
Всього в області зареєстровано 676 випадків захворювання на коронавірус. Одужали 168 осіб. 21 випадок хвороби завершився летальним результатом.
Нагадаємо, що в Україні з 25 травня почне працювати метро, а з 1 червня відновляться залізничні пасажирські перевезення в міському, регіональному, далекому внутрішньому і міжобласному сполученні.
- Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення адаптивного карантину на території країни з 22 травня по 22 червня.