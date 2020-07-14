В Одеській області зафіксували спалах коронавірусу в обласній психіатричній лікарні №2 (село Олександрівка).

Про це повідомили в прес-службі Лиманської РДА.

COVID-19 підтвердили у одного медпрацівника і семи пацієнтів КНП “Одеська обласна психіатрична лікарня №2”.

Наразі всі відділення психіатричної лікарні переведені в режим обсервації терміном на 14 днів.

В рамках заходів обережності, всі в’їзні ворота і хвіртки повинні бути закриті на внутрішні і зовнішні замки.

По периметру і біля воріт закладу повинна бути штатна охорона і встановлені попереджувальні знаки. Також заборонено прохід на територію психлікарні жителям гуртожитку, який розташований на кордоні з цією лікарнею.

Крім цього, в населеному пункті закриють кафе, бари та магазини, розташовані поблизу медзакладу.