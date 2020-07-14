Про це повідомили в прес-службі Лиманської РДА.
COVID-19 підтвердили у одного медпрацівника і семи пацієнтів КНП “Одеська обласна психіатрична лікарня №2”.
Наразі всі відділення психіатричної лікарні переведені в режим обсервації терміном на 14 днів.
В рамках заходів обережності, всі в’їзні ворота і хвіртки повинні бути закриті на внутрішні і зовнішні замки.
По периметру і біля воріт закладу повинна бути штатна охорона і встановлені попереджувальні знаки. Також заборонено прохід на територію психлікарні жителям гуртожитку, який розташований на кордоні з цією лікарнею.
Крім цього, в населеному пункті закриють кафе, бари та магазини, розташовані поблизу медзакладу.
- Станом на вівторок, 14 липня, у світі виявлено 13 мільйонів 103 тисячі 290 випадків захворювання на коронавірус COVID-19.