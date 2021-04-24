Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Один із педіатрів на острові розповів про те, що в розпал пандемії не приймав понад два пацієнти з коронавірусом. Однак кілька днів тому змушений був приймати не менше 10 дітей, які потребували негайної госпіталізації. Головна причина – через високу температуру у них почалося зневоднення. У деяких дітей була дуже складна форма коронавірусу. При цьому, деяким пацієнтам було всього по три місяці.

Протягом останніх п’яти тижнів в Пуерто-Рико зафіксовано найгірший рівень захворюваності на коронавірус. Це навіть більше, ніж в грудні, коли весь світ говорив про найвищі показники.

Представник влади пояснив, що в січні та лютому обмеження почали потроху ослаблювати. Однак відкриття острову з економічної точки зору дало можливість вірусу швидко розповсюджувати. При цьому, люди вже не особливо дбали про особистий захист: часте миття рук, захисні маски, соціальна дистанція.

На початку квітня на острові реєстрували по 200 – 800 нових випадків зараження коронавірусом в день. Протягом тижня – не менше 7 тисяч нових випадків.

Через різке збільшення кількості випадків зараження, з 28 квітня туристи, які приїдуть до Пуерто-Рико без негативного тесту на COVID-19, повинні будуть сплатити штраф – 300 доларів. До цього туристи приїжджали без тесту, але обіцяли бути 10 днів в ізоляції. Однак, фактично це правило не виконували. Лише кількох туристів заарештували через те, що вони порушили карантинні обмеження.

Що стосується вакцинації, то близько 31% населення (1,65 млн) отримали хоча б одну дозу вакцини.

Влада відмовляється знову вводити жорсткий локдаун. За кілька місяців повної ізоляції сотні тисяч людей втратили роботу. Тепер їм доводиться платити допомогу по безробіттю, однак в бюджеті недостатньо для цього коштів.