Про це повідомляє російське видання “РІА Новини”.
На початку червня Лукашенко просив президента Росії Володимира Путіна допомогти білорусам потрапити в окупований Крим, в обхід України. Він розраховував, що білоруси зможуть літати на півострів через російську територію.
Тоді перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що в МЗС звернули увагу на прохання Лукашенка і попередили, що це може призвести до санкцій у відповідь.
“Чи чекаємо ми президента Білорусі в Криму? Звичайно, чекаємо”, – сказав напередодні Пєсков.
- За словами невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, 1 червня він попросив свого російського колегу Володимира Путіна відкрити рейси до анексованого Криму через територію РФ.