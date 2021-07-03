Прессекретар лідера Росії Дмитро Пєсков сказав, що в Кремлі чекають, що невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідає окупований півострів Крим.

Про це повідомляє російське видання “РІА Новини”.

На початку червня Лукашенко просив президента Росії Володимира Путіна допомогти білорусам потрапити в окупований Крим, в обхід України. Він розраховував, що білоруси зможуть літати на півострів через російську територію.

Тоді перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила, що в МЗС звернули увагу на прохання Лукашенка і попередили, що це може призвести до санкцій у відповідь.

“Чи чекаємо ми президента Білорусі в Криму? Звичайно, чекаємо”, – сказав напередодні Пєсков.