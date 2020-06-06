Про це свідчать дані порталу Downdetector.

Проблеми в роботі месенджера почалися близько 23:00 вечора.

Найбільш поширені скарги: користувачі не можуть увійти в Telegram (немає підключення); немає можливості відправити або отримати повідомлення; неможливо залогінитися.

Збій у роботі месенджера в основному відчули жителі країн Європи, в тому числі України, Італії, Франції, Іспанії, Німеччини, Чехії, Австрії та низки інших. Також проблеми спостерігали жителі Росії, Казахстану, Білорусі.

Користувачі в Північній і Південній Америці відчули збій значно меншою мірою.