В Радбезі РФ заявили, що мовний закон «розділяє Україну і Росію»

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев розкритикував дії української влади щодо закону про державну мову. Він заявив, що Київ таким чином “продовжує русофобські дій місцевих політиків, керованих зі США”.

Про це Патрушев заявив у коментарі Аргументам і фактам.

“Те, що відбувається в Україні – це продовження русофобських дій недалекоглядних політиків, які прийшли до влади після держперевороту 2014 року і керованих зі США. Послідовно відпрацьовуючи сценарій Вашингтона з розділення єдиного народу Росії та України, вони вже перетворили колись успішні землі на відсталий сировинний придаток Заходу, а тепер руйнують культурно-цивілізаційні основи держави”, – заявив Патрушев.

Крім того, він зазначив, що “Україна ігнорує навіть свою Конституцію, щоб догодити США”.

За його словами, приймаючи мовний закон, влада України нібито протиставила себе “основному населенню” України. Ба більше, Патрушев заявив, що цей закон “провокує додаткову напругу в суспільстві, сприяє розвитку сепаратизму”.

Секретар Радбезу РФ зазначив, що мовний закон начебто є вже “19 етапом мовної дискримінації в Україні”. Натомість в Росії “навіть не думають гнобити інші мови, зокрема й українську”.

Як відомо, у квітні 2019 року Верховна Рада ухвалила Закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Він набув чинності 16 липня 2019 року.

Цей Закон закріплює за українською мовою статус єдиної державної, але в ньому не йдеться про примусову українізацію. Він не поширюється на мову проведення релігійних обрядів і побутове спілкування. Деякі норми Закону набувають чинності через тривалий час після його ухвалення.