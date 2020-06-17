Верховна Рада України призначила нардепа від "Слуги народу" Микиту Потураєва головою комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики – замість Олександра Ткаченка, який став міністром культури.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За проєкт постанови № 3641 проголосував 281 народний депутат.

“Обрати Потураєва Микиту Руслановича – народного депутата України, фракція політичної партії “Слуга народу”, головою комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, відкликавши його з посади заступника голови цього комітету”, – йдеться в тексті постанови.

Потураєв пройшов до ВР за списком “Слуги народу” під № 97. Перед цим він був радником Володимира Зеленського з політичних питань.

За даними громадського руху “Чесно”, Потураєв – журналіст, експерт з комунікацій, політичного і медіаконсалтингу. У 2017 році він працював директором журналу “Фокус”, а у 2015 році очолював експертну групу партії “УКРОП”.

Крім того, Потураєв працював радником із суспільних комунікацій “Фонду Віктора Пінчука”;обіймав керівні посади в медіахолдингу “Стар Лайт Медіа”.

У 2000-2002 роках він обіймав посаду першого заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Ще один нардеп від “Слуги народу” Павло Сушко обраний заступником голови цього комітету. Раніше він очолював підкомітет у сфері кінематографа і реклами.