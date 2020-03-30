Верховна Рада не змогла прийняти за основу законопроєкт №3279 Кабміну про внесення змін до закону "Про державний бюджет на 2020 рік".

Про це повідомляють #Букви.

За законопроєкт проголосувало 223 нардепи при 226 необхідних.

Перед голосуванням прем’єр Денис Шмигаль виступив з трибуни, заявивши, що зміни до бюджету обумовлені необхідністю виділення коштів для боротьби з коронавірусом.

“Ми ретельно переглянули всі витрати, вирішили скоротити зарплати до рівня не більше 10 мінімальних зарплат в Україні для всіх категорій – службовців, чиновників. Ми фактично створили Фонд боротьби з коронавірусом в обсязі понад 97 млрд гривень, які будуть направлені на боротьбу з коронавірусом, підтримку медиків, закупівлю ліків, засобів індивідуального захисту … Окремо створимо закон і проголосуємо за підтримку державного та комунального бізнесу, будемо підтримувати місцеве самоврядування”, – заявив Шмигаль.

За його словами, в законопроєекті залишаються основні статті витрат – дороги, інфраструктурні об’єкти, залишили більшість витрат на культуру і освіту.