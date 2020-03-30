Про це повідомляють #Букви.
За законопроєкт проголосувало 223 нардепи при 226 необхідних.
Перед голосуванням прем’єр Денис Шмигаль виступив з трибуни, заявивши, що зміни до бюджету обумовлені необхідністю виділення коштів для боротьби з коронавірусом.
“Ми ретельно переглянули всі витрати, вирішили скоротити зарплати до рівня не більше 10 мінімальних зарплат в Україні для всіх категорій – службовців, чиновників. Ми фактично створили Фонд боротьби з коронавірусом в обсязі понад 97 млрд гривень, які будуть направлені на боротьбу з коронавірусом, підтримку медиків, закупівлю ліків, засобів індивідуального захисту … Окремо створимо закон і проголосуємо за підтримку державного та комунального бізнесу, будемо підтримувати місцеве самоврядування”, – заявив Шмигаль.
За його словами, в законопроєекті залишаються основні статті витрат – дороги, інфраструктурні об’єкти, залишили більшість витрат на культуру і освіту.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, что українські топ-чиновники в умовах пандемії коронавірусної інфекції повинні отримувати менші зарплати.