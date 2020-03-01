У Верховній Раді не зареєстровано заяву про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Про це в неділю журналістам розповів голова парламенту Дмитро Разумков, повідомляють #Букви.

Так на запитання про те, чи буде на позачерговому засіданні, яке відбудеться 4 березня, обговорюватимуться питання про відставку прем’єра Олексія Гончарука, спікер Ради відповів: “Станом на зараз у Верховну Раду ніяких заяв не надходило. Є певний перелік запитань, які визначені президентом, і які будуть розглянуті на позачерговому засіданні у середу”.

За словами Разумкова, питання, винесені на засідання, дуже важливі.

Дмитро Разумков також підкреслив, що на позачерговому засіданні будуть присутні члени Кабміну.