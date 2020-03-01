Про це в неділю журналістам розповів голова парламенту Дмитро Разумков, повідомляють #Букви.
Так на запитання про те, чи буде на позачерговому засіданні, яке відбудеться 4 березня, обговорюватимуться питання про відставку прем’єра Олексія Гончарука, спікер Ради відповів: “Станом на зараз у Верховну Раду ніяких заяв не надходило. Є певний перелік запитань, які визначені президентом, і які будуть розглянуті на позачерговому засіданні у середу”.
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За словами Разумкова, питання, винесені на засідання, дуже важливі.
Дмитро Разумков також підкреслив, що на позачерговому засіданні будуть присутні члени Кабміну.
- Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на середу позачергове засідання Ради. В порядку денному засідання питання уряду та звіту правоохоронних органів.
- Раніше стало відомо, що на посаду прем’єра розглядають кандидатури Сергія Тігіпка і Валерія Хорошковського.
- Давид Арахамія заявив в ефірі у Савіка Шустера, що призначення Тігіпка не розглядатиметься.