Верховна Рада вводить нові правила доступу для представників ЗМІ у зв'язку з карантином - в будівлю будуть пускати не більше одного журналіста від видання або однієї знімальної групи від телеканалу.

Про це на брифінгу заявив спікер Парламенту Дмитро Разумков.

За його словами, звучали пропозиції повністю заборонити журналістам приходити в Раду.

“Верховна Рада продовжує працювати, у нас нормальний режим роботи … Були дискусії щодо обмеження доступу до будівлі Верховної Ради. Були пропозиції, щоб повністю закрити доступ. Але ми розуміємо, що журналісти будуть посилено працювати на вулиці, а це не коректно по відношенню до них. У зв’язку з карантинному було прийнято рішення про обмеження доступу журналістів до кулуар. Але щоб ви мали можливість працювати на третьому поверсі на прес-поінт. Фактично ми вводимо систему (доступу, – ред.): від одного каналу – одна знімальна група … Якщо ми говоримо про інших ЗМІ, то буде доступ для одного журналіста (від видання)”- сказав Разумков.

“Думаю, якби ми повністю обмежили доступ журналістам в парламент, то ви б нас критикували ще більше … Тому я думаю, що ми запропонували компромісний варіант”, – зазначив він.

Дмитро Разумков таже повідомив, що журналістам на час карантину будуть видаватися спеціальні бейджі тимчасової акредитації. Про умови їх отримання пресслужба Парламенту повідомить додатково.

<noscript><iframe title="В Парламенті обмежили доступ для відвідувачів до 3 квітня - Д.Разумков" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/nTCP-6QaRKI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>