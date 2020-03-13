Про це на брифінгу заявив спікер Парламенту Дмитро Разумков.
За його словами, звучали пропозиції повністю заборонити журналістам приходити в Раду.
“Верховна Рада продовжує працювати, у нас нормальний режим роботи … Були дискусії щодо обмеження доступу до будівлі Верховної Ради. Були пропозиції, щоб повністю закрити доступ. Але ми розуміємо, що журналісти будуть посилено працювати на вулиці, а це не коректно по відношенню до них. У зв’язку з карантинному було прийнято рішення про обмеження доступу журналістів до кулуар. Але щоб ви мали можливість працювати на третьому поверсі на прес-поінт. Фактично ми вводимо систему (доступу, – ред.): від одного каналу – одна знімальна група … Якщо ми говоримо про інших ЗМІ, то буде доступ для одного журналіста (від видання)”- сказав Разумков.
“Думаю, якби ми повністю обмежили доступ журналістам в парламент, то ви б нас критикували ще більше … Тому я думаю, що ми запропонували компромісний варіант”, – зазначив він.
Дмитро Разумков таже повідомив, що журналістам на час карантину будуть видаватися спеціальні бейджі тимчасової акредитації. Про умови їх отримання пресслужба Парламенту повідомить додатково.
- 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення з деякими країнами.