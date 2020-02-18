Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook заступник голови фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

“Ідея, яка поки що знаходиться на стадії дискусії – запровадження інституту парламентських приставів. В тому чи іншому вигляді така практика є в багатьох західних державах: США, Великобританія, Канада, Нова Зеландія. І це далеко не весь перелік”, – зазначила Кравчук.

Нардеп також розповіла, як парламентські пристави працюють в інших країнах.

“У США і Японії вони працюють наступним чином: якщо депутати блокують роботу парламенту або дозволяють собі нецензурні висловлювання, їх спочатку позбавляють слова, а потім можуть вивести із зали засідань або накласти штраф”, – пояснила Кравчук.

Крім того, в Раді вирішили боротися із “поправочним спамом”: внесенням тисяч поправок до законопроєктів.

“Понад 400 законопроєктів мали розглянути народні депутати під час третьої сесії Верховної Ради. Законопроєктів щодо всіх сфер життя українців. Але робота Парламенту паралізована на кілька місяців. Увесь цей час ми розглядатимемо тисячі поправок до земельного закону, більшість з яких фактично є поправочним спамом. І, судячи з усього, цим інструментом блокування роботи Парламенту наші опоненти планують активно користуватися й надалі. Близько 3500 правок подано до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу. Стільки ж очікуємо до законопроєкту про медіа”, – розповіла Кравчук.

Вона наголосила, що регламент Ради “перетворюється на інструмент блокування законодавчих ініціатив”. У зв’язку з цим у “Слузі народу” розробили законопроєкт № 3018, який передбачає зміни до регламенту.

Документом пропонуються такі нововведення:

• однакові поправки за рішенням головного комітету включатимуться до порівняльної таблиці як одна;

• при розгляді законопроєктів у другому читанні спочатку проводитиметься обговорення врахованих комітетом поправок;

• якщо час на розгляд усіх поправок вийшов за межі одного пленарного дня, то ухвалення законопроєкту в цілому відбуватиметься на наступному засіданні;

• перерву “30 хвилин” дві фракції (групи) зможуть вимагати лише один раз під час одного пленарного засідання;

• зареєструвати постанову про скасування рішення ВР щодо ухвалення закону в цілому зможуть нардепи “у кількості найменшої фракції”;

• змінюється розпорядок роботи депутатів у п’ятницю;

• встановлюється термін (5 днів) для ознайомлення із законопроєктами.

ДОВІДКА. Парламентський пристав – посадова особа парламенту, котра не є його депутатом, присутня на засіданнях і забезпечує підтримання порядку, затримання або видалення порушників, кворум. Крім дисциплінарних, може бути наділений іншими, у тому числі церемоніальними функціями. У Великобританії служба парламентських приставів з’явилася у XV столітті.

У Сенаті й Палаті представників США пристав стежить за виконанням парламентських процедур і дисципліною, супроводжує президента під час візиту до Конгресу, а також має повноваження щодо забезпечення кворуму. Він зобов’язаний забезпечити примусову присутність відсутніх членів Палати представників.