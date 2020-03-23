Народний депутат від фракції "Європейської солідарності" Микола Княжицький заявляє, що в парламенті мають намір скасувати закон про українську мову.

Про це Княжицький написав на своїй сторінці в Facebook.

“Інформую, що під виглядом захисту від коронавірусу зараз готуються пропозиції про скасування закону про мову. Ми з усією фракцією ЄС не допустимо цього. Закликаю до солідарності колег з інших фракцій”, – пише він.

За словами депутата, законопроект передбачає наступне:

– зупинити до кінця року дію квот україномовного продукту в ефірі;

– призупинити дію україномовних квот на ТБ, термін введення наступного етапу (збільшення до 90%) перенести на 2026;

– зняти з телеканалів і радіостанцій вимоги дотримуватися умов ліцензій;

– зняти обмеження на трансляції фільмів і передач, створених не в Україні, ЄС, США та Канаді;

– призупинити дію статті про мову в сфері культури в Законі про забезпечення функціонування української мови як державної (до липня 2024)

“Фактично мова йде про повернення українського телевізійного ефіру в те, як він виглядав після прийняття визнаного неконституційним закону про мову Ківалова-Колесніченка. З тією лише різницею, що тепер навіть програмні концепції телеканалів не будуть діяти, оскільки вони також перестають бути обов’язковими до кінця року. Тобто в телеефірі можна буде поставити будь-який російський серіал без перекладу на українську та показувати його цілодобово” – уточнює Княжицький.

В той же час нардеп заявляє, що зазначені пропозиції є неприйнятними, оскільки статус української мови встановлений Конституцією.

Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.