Про це Княжицький написав на своїй сторінці в Facebook.
“Інформую, що під виглядом захисту від коронавірусу зараз готуються пропозиції про скасування закону про мову. Ми з усією фракцією ЄС не допустимо цього. Закликаю до солідарності колег з інших фракцій”, – пише він.
За словами депутата, законопроект передбачає наступне:
– зупинити до кінця року дію квот україномовного продукту в ефірі;
– призупинити дію україномовних квот на ТБ, термін введення наступного етапу (збільшення до 90%) перенести на 2026;
– зняти з телеканалів і радіостанцій вимоги дотримуватися умов ліцензій;
– зняти обмеження на трансляції фільмів і передач, створених не в Україні, ЄС, США та Канаді;
– призупинити дію статті про мову в сфері культури в Законі про забезпечення функціонування української мови як державної (до липня 2024)
“Фактично мова йде про повернення українського телевізійного ефіру в те, як він виглядав після прийняття визнаного неконституційним закону про мову Ківалова-Колесніченка. З тією лише різницею, що тепер навіть програмні концепції телеканалів не будуть діяти, оскільки вони також перестають бути обов’язковими до кінця року. Тобто в телеефірі можна буде поставити будь-який російський серіал без перекладу на українську та показувати його цілодобово” – уточнює Княжицький.
В той же час нардеп заявляє, що зазначені пропозиції є неприйнятними, оскільки статус української мови встановлений Конституцією.
Раніше перший заступник мера Києва Микола Поворозник пояснив механізм отримання спеціальних перепусток на громадський транспорт під час карантину в Києві.
- 21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив про посилення карантинних заходів у столиці, зокрема, про зупинення роботи громадського транспорту з 23 березня.
- 17 березня з 23:00 вечора в Києві припинив роботу метрополітен у зв’язку з введенням в країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим КП “Київпастранс” оприлюднив маршрути наземного транспорту, які дублюють гілки метро.
- Кияни, які раніше діставалися на роботу і з роботи на метро, змушені шукати інші способи це зробити. В результаті жителям столиці довелося годинами стояти на зупинках в очікуванні транспорту, утворюючи величезні черги.