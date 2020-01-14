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У Раді вшанували хвилиною мовчання загиблих в катастрофі літака МАУ

Народні депутати перед початком роботи в сесійній залі вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в небі над Тегераном.

Вівторок, 14 січня 2020, 10:16

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“На жаль вчора ми почали нашу роботу на погоджувальній раді зі слів співчуття. Я розумію, що вони дуже-дуже мало значать для близьких [загиблих] і для, напевно, всієї України. Але це трагедія. Це трагедія, яка вперше відбулася в цивільній авіації України. це трагедія не тільки наша – це світова трагедія. в ній загинули 176 осіб, 11 з них – наші співвітчизники. Прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто загинув у цій трагедії”, – сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Скріншот

Скріншот

Разумков підкреслив, що сьогодні в Раді буде розглядатися проект постанови щодо цієї трагедії.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.

  • Сьогодні близько сьомої години ранку міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у себе в Twitter заявив, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала “людська помилка під час кризи, викликаної авантюризмом США”.
  • Після цього президент Ісламської Республіки Іран Хасан Рухані офіційно підтвердив, що літак МАУ був збитий в небі над Тегераном.
Теги: авіакатастрофа, Іран, МАУ

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