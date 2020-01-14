У Раді вшанували хвилиною мовчання загиблих в катастрофі літака МАУ

Народні депутати перед початком роботи в сесійній залі вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в небі над Тегераном.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“На жаль вчора ми почали нашу роботу на погоджувальній раді зі слів співчуття. Я розумію, що вони дуже-дуже мало значать для близьких [загиблих] і для, напевно, всієї України. Але це трагедія. Це трагедія, яка вперше відбулася в цивільній авіації України. це трагедія не тільки наша – це світова трагедія. в ній загинули 176 осіб, 11 з них – наші співвітчизники. Прошу вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто загинув у цій трагедії”, – сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Разумков підкреслив, що сьогодні в Раді буде розглядатися проект постанови щодо цієї трагедії.