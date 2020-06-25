24 червня в Раді зареєстрували законопроєкт про локалізацію - це ключова ініціатива в сфері промислової політики, спрямована на розвиток машинобудування.

Про це повідомив народний депутат від “Слуги народу” Дмитро Кисилевський.

Співавторами законопроєкту виступили Дмитро Наталуха, Роксолана Підласа. В цілому документ підписали 37 народних депутатів з різних фракцій і груп.

Документ розроблений у тісній співпраці з Федерацією роботодавців України.

“Рік за роком наша країна втрачає промисловий потенціал – експортуємо все більше сировини і нарощуємо імпорт високотехнологічної продукції … На жаль, наша країна не має можливості “залити грошима” свою економіку, як це зробили США, ЄС і Китай. Але можемо вимагати, щоб товари, які купує держава, були частково або повністю зроблені в Україні. Так само, як це давно зробили інші країни”, – зазначив Кисилевський.

За його словами, в США і ЄС рівень проникнення імпорту в публічні закупівлі не перевищує 5%, в Україні – близько 50%. США, ЄС і навіть країни СНД віддають перевагу власним виробникам – у них діють відповідні закони. У США – Buy American Act, в ЄС директива 2014/25/ЄС, що дозволяє замовнику відхилити тендерну пропозицію по ряду галузей, якщо частка європейської складової менше 50%.

Деякі параметри економічного ефекту цього законопроекту:

зростання ВВП на 3,9 п.п. протягом 3-5 років

створення 62,5 тис. нових робочих місць

зростання податкових відрахувань приблизно на 8%.

У чому суть законопроєкту:

Законопроєкт поширюється на чотири підгалузі машинобудування: залізничний транспорт, міський пасажирський транспорт, комунальна техніка і спецтехніка, енергетичне машинобудування.

При цьому передбачається вимога локалізації на рівні 25-40%, локалізація є кваліфікаційним критерієм для участі в закупівлях.

Методику визначення ступеня локалізації затверджує Кабінет Міністрів.

вимога локалізації поширюється на 4 підгалузі машинобудування: залізничний транспорт, міський пасажирський транспорт, комунальна техніка і спецтехніка, енергетичне машинобудування;

передбачає вимога локалізації на рівні 25-40% на початковому етапі;

тимчасовий захід на 10 років;

локалізація є кваліфікаційним критеріїв для участі в закупівлі. Здатний забезпечити локалізацію – візьми участь в тендері і конкурують;

методику визначення ступеня локалізації затверджує Кабінет Міністрів;

в Україні існує конкуренція місцевих виробників або локализаторов по тих товарних позиціях, які пропонуються до локалізації.