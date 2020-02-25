Народні депутати Максим Бужанський і Олег Волошин подали проєкт закону щодо змін до регламенту парламенту для "захисту російської мови".

Законопроект опублікований на сайті парламенту.

Авторами стали народний депутат від фракції “Слуги народу” Максим Бужанський і депутат від фракції “Опозиційної платформи – За життя” Олег Волошин.

Парламентарії скаржаться, що в регламенті Верховної Ради мовою роботи встановлено українську мову.

“Тобто, в регламенті Верховної Ради України не реалізовані конституційні гарантії й норми про вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України” – написано в пояснювальній записці.

Бужанський і Волошин заявляють, що “російськомовні громадяни, серед яких і нардепи, мають такі ж права, як і україномовні, і платять податки”.

Депутати пропонують дозволити проводити виступи у Верховній Раді російською мовою.