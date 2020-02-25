Законопроект опублікований на сайті парламенту.
Авторами стали народний депутат від фракції “Слуги народу” Максим Бужанський і депутат від фракції “Опозиційної платформи – За життя” Олег Волошин.
Парламентарії скаржаться, що в регламенті Верховної Ради мовою роботи встановлено українську мову.
“Тобто, в регламенті Верховної Ради України не реалізовані конституційні гарантії й норми про вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України” – написано в пояснювальній записці.
Бужанський і Волошин заявляють, що “російськомовні громадяни, серед яких і нардепи, мають такі ж права, як і україномовні, і платять податки”.
Депутати пропонують дозволити проводити виступи у Верховній Раді російською мовою.
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Нагадаємо, що переважна більшість українців виступають проти введення російської мови як другої державної.