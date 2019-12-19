Про це повідомила представниця фракції “Голос” Юлія Клименко, передає кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, напередодні глави депутатських груп та фракцій вирішили, що законопроєкт про відкриття ринку землі народні депутати розглядатимуть за повною процедурою, згідно з регламентом. Спочатку комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики буде розглядати поправки до законопроєкту до 27 грудня включно. Після цього проєкт закону віддадуть на вивчення народним обранцям, для цього у них буде десять днів. І після цього документ може з’явитися в порядку денному Верховної Ради.

Як повідомив представник фракції “Голос”, вимога щодо розгляду законопроєкту за повною процедурою залишається актуальною. Він може бути винесений на голосування в лютому наступного року.

“Ніхто свої вимоги, щоб ми йшли по пунктах та розглядали всі правки не забрав. Я так розумію, що на це у нас буде грудень та січень, а сам закон на сесію буде винесено в лютому”, — сказала Клименко.

Вона також наголосила, що майже   3,5 тисячі поправок, скерованих  на розгляд до  комітету, є законодавчим спамом. За словами Клименко, для того, щоб регламентувати порядок розгляд правок, лідери фракцій погодили відповідний меморандум. Наразі він ще не підписаний, проте це може статися вже сьогодні ввечері.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Нагадаємо, засідання аграрного комітету, присвячене розгляду поправок до законопроєкту про запровадження  ринку землі, відбулося  також в середу, 18 грудня. Під час засідання між членом фракції ОТЗЖ та нардепом від “Слуги народу” сталася бійка.

Крім того, на засіданні аграрного комітету стосовно  законопроєкту про запровадження  ринку землі народним депутатам роздали документи з позначками, які поправки треба підтримати. У зв’язку з цим делегація народних депутатів, до якої увійшла  частина представників аграрного комітету, підготувала та подала до  Національного антикорупційного  бюро України (НАБУ) заяву на Миколу Сольського, голову комітету з питань аграрної та земельної політики.

Також депутат від “Опозиційною платформи — За життя” Михайло Папієв подав заяву до Державного бюро розслідувань через те, що його поправки до законів про ринок землі не були враховані.

  • 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення виписано в законопроєкті.
  • Після відкриття в Україні ринку землі громадянам Росії буде заборонено її купувати. Крім того, буде передбачено механізм спецконфіскаціі на користь держави.
  • У партії “Слуга народу” підтримують проведення референдуму з питання відкриття ринку землі в Україні для іноземців. Також буде істотно зменшено поріг концентрації землі в одних руках (з 200 тис. га до 20 тис. га).