Про це повідомила представниця фракції “Голос” Юлія Клименко, передає кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, напередодні глави депутатських груп та фракцій вирішили, що законопроєкт про відкриття ринку землі народні депутати розглядатимуть за повною процедурою, згідно з регламентом. Спочатку комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики буде розглядати поправки до законопроєкту до 27 грудня включно. Після цього проєкт закону віддадуть на вивчення народним обранцям, для цього у них буде десять днів. І після цього документ може з’явитися в порядку денному Верховної Ради.

Як повідомив представник фракції “Голос”, вимога щодо розгляду законопроєкту за повною процедурою залишається актуальною. Він може бути винесений на голосування в лютому наступного року.

“Ніхто свої вимоги, щоб ми йшли по пунктах та розглядали всі правки не забрав. Я так розумію, що на це у нас буде грудень та січень, а сам закон на сесію буде винесено в лютому”, — сказала Клименко.

Вона також наголосила, що майже 3,5 тисячі поправок, скерованих на розгляд до комітету, є законодавчим спамом. За словами Клименко, для того, щоб регламентувати порядок розгляд правок, лідери фракцій погодили відповідний меморандум. Наразі він ще не підписаний, проте це може статися вже сьогодні ввечері.

Нагадаємо, засідання аграрного комітету, присвячене розгляду поправок до законопроєкту про запровадження ринку землі, відбулося також в середу, 18 грудня. Під час засідання між членом фракції ОТЗЖ та нардепом від “Слуги народу” сталася бійка.

Крім того, на засіданні аграрного комітету стосовно законопроєкту про запровадження ринку землі народним депутатам роздали документи з позначками, які поправки треба підтримати. У зв’язку з цим делегація народних депутатів, до якої увійшла частина представників аграрного комітету, підготувала та подала до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) заяву на Миколу Сольського, голову комітету з питань аграрної та земельної політики.

Також депутат від “Опозиційною платформи — За життя” Михайло Папієв подав заяву до Державного бюро розслідувань через те, що його поправки до законів про ринок землі не були враховані.