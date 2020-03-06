Про це повідомляє кореспондент #Букв.
У залі засідань присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль і члени його Кабінету Міністрів.
Темою години запитань є стан реалізації реформи децентралізації. Оскільки Шмигаль до призначення очільником КМУ займав посаду віце-прем’єра – міністра розвитку громад і територій, він і є доповідачем із зазначеного питання.
“У нас склалася нестандартна ситуація, коли у нас в той час віце-прем’єр Денис Шмигаль сьогодні є і прем’єр-міністром. Тому, Денисе Анатолійовичу, це фактично ваш час”, – заявив, відкриваючи засідання спікер ВР Дмитро Разумков.
Після заслуховування Кабміну і запитів депутати мають намір повернутися до розгляду в другому читанні законопроєкту про запуск ринку землі.
- 4 березня Верховна Рада України підтримала відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука і його Уряду.
- Парламент також затвердив призначення Дениса Шмигаля новим очільником Уряду. Крім того, нардепи призначили новий склад Кабінету Міністрів.