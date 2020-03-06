Сьогодні у Верховній Раді України відбудеться перша година запитань до новопризначеного Уряду.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У залі засідань присутні прем’єр-міністр Денис Шмигаль і члени його Кабінету Міністрів.

Темою години запитань є стан реалізації реформи децентралізації. Оскільки Шмигаль до призначення очільником КМУ займав посаду віце-прем’єра – міністра розвитку громад і територій, він і є доповідачем із зазначеного питання.

“У нас склалася нестандартна ситуація, коли у нас в той час віце-прем’єр Денис Шмигаль сьогодні є і прем’єр-міністром. Тому, Денисе Анатолійовичу, це фактично ваш час”, – заявив, відкриваючи засідання спікер ВР Дмитро Разумков.

Після заслуховування Кабміну і запитів депутати мають намір повернутися до розгляду в другому читанні законопроєкту про запуск ринку землі.

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