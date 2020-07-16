Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Засідання почалося о 16:00.
У ньому беруть участь президент України Володимир Зеленський, нардепи першого і дев’ятого скликань, колишні президенти України Леонід Кравчук, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, члени Кабінету Міністрів, голови дипломатичних представництв, представники ЗМІ та інші.
Так, на засідання запросили народних депутатів, які брали участь в ухваленні Декларації про державний суверенітет України.
Очікується, що в рамках засідання відбудеться церемонія вручення державних нагород і відзнак Верховної Ради народним депутатам України I скликання.
Крім того, на екранах в залі пленарних засідань продемонструють відеозаписи подій, пов’язаних з прийняттям Декларації.
- 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. #Букви розповідали, як це було.