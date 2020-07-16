У Верховній Раді України проходить урочисте засідання з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет нашої країни.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Засідання почалося о 16:00.

У ньому беруть участь президент України Володимир Зеленський, нардепи першого і дев’ятого скликань, колишні президенти України Леонід Кравчук, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, члени Кабінету Міністрів, голови дипломатичних представництв, представники ЗМІ та інші.

Так, на засідання запросили народних депутатів, які брали участь в ухваленні Декларації про державний суверенітет України.

Очікується, що в рамках засідання відбудеться церемонія вручення державних нагород і відзнак Верховної Ради народним депутатам України I скликання.

Крім того, на екранах в залі пленарних засідань продемонструють відеозаписи подій, пов’язаних з прийняттям Декларації.