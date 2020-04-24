У Верховній Раді України сьогодні проходить позачергове пленарне засідання, скликане на вимогу президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Засідання було призначено на 13:00, але почалося трохи пізніше. Для участі у засіданні зареєструвалося 332 народних депутатів.

Нардепи розглянуть чотири проєкти постанов, які заблокували підписання закону про зміни до регламенту ВР (він прискорює ухвалення “антиколомойського” закону щодо неповернення банків колишнім власникам).

Також буде розглянуто проєкт постанови про скасування результатів голосування, яке дозволило Уряду визначати території і адміністративні центри територіальних громад.

Для розгляду в першому читанні запропоновані законопроєкти щодо безпеки використання ядерної енергії, а також про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів.

Парламент також має намір розглянути в першому читанні проєкт закону про внутрішній водний транспорт.

Крім того, на порядку денному є проєкт постанови про створення Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування оприлюднених в ЗМІ фактів можливих корупційних дій посадових осіб органів держвлади.