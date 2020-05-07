Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Засідання було призначено на 14:00, але почалося на кілька хвилин пізніше. У залі зареєструвалися 317 народних депутатів.
На початку засідання спікер ВР Дмитро Разумков оголосив хвилину мовчання в пам’ять про загиблих у Другій світовій війні.
На порядку денному сьогоднішнього засідання – лише два питання. Обидва стосуються захисту медиків в умовах спалаху коронавірусу COVID-19 в Україні.
Перший законопроєкт № 3380 дасть можливість залучати інтернів, а також лікарів без підтвердженої кваліфікації до боротьби з коронавірусом на волонтерських засадах. Крім того, пропонується підвищити розмір допомоги через тимчасову непрацездатність медикам, які знаходяться на самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19.
На порядку денному також є законопроєкт № 3376, який передбачає держстрахування для медиків, котрі заразилися коронавірусом у результаті лікування хворих людей. Законопроєкт ініційований партією “Європейська Солідарність”.
До нього подано два альтернативні проєкти закону, ініційовані нардепами від “Слуги народу”.
- Напередодні п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко закликав народних депутатів у четвер підтримати законопроєкт “Про обов’язкове страхування лікарів у разі зараження COVID-19”.
- Раніше голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що вперше фракція “Європейська Солідарність” змогла скликати позачергову сесію Верховної Ради без участі “слуг народу”.