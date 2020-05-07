Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Засідання було призначено на 14:00, але почалося на кілька хвилин пізніше. У залі зареєструвалися 317 народних депутатів.

На початку засідання спікер ВР Дмитро Разумков оголосив хвилину мовчання в пам’ять про загиблих у Другій світовій війні.

На порядку денному сьогоднішнього засідання – лише два питання. Обидва стосуються захисту медиків в умовах спалаху коронавірусу COVID-19 в Україні.

Перший законопроєкт № 3380 дасть можливість залучати інтернів, а також лікарів без підтвердженої кваліфікації до боротьби з коронавірусом на волонтерських засадах. Крім того, пропонується підвищити розмір допомоги через тимчасову непрацездатність медикам, які знаходяться на самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19.

На порядку денному також є законопроєкт № 3376, який передбачає держстрахування для медиків, котрі заразилися коронавірусом у результаті лікування хворих людей. Законопроєкт ініційований партією “Європейська Солідарність”.

До нього подано два альтернативні проєкти закону, ініційовані нардепами від “Слуги народу”.