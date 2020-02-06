У Верховній Раді України вдруге за день сталася бійка між народними депутатами від "Батьківщини" і "Слуги народу" – за участю Сергія Власенка та Артема Дмитрука.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Бійка виникла біля президії після того, як Парламент не підтримав пропозицію працювати сьогодні в пленарному режимі до 20:00.

Зокрема, нардепи від “Батьківщини” знову спробували прорватися до президії, де місце спікера заблокувала лідер партії Юлія Тимошенко. Однак їм знову перешкодили представники “Слуги народу”.

Серед депутатів, які намагалися прорвати “оборону” “слуг”, можна було помітити Сергія Власенка, Івана Крулька, Сергія Соболєва.

Дорогу їм перегородили Артем Дмитрук, Святослав Юраш та ряд інших “слуг народу”.

Через кілька хвилин безуспішних спроб парламентаріїв від “Батьківщини” подолати перешкоду протистояння було припинено.

Закликав повернутися до нормальної роботи і перший віце-спікер Парламенту Руслан Стефанчук.

“Шановні колеги, я закликаю депутатів дотримуватися депутатської етики, дотримуватися елементарних основ людяності, зайняти свої місця і перейти до виконання своїх обов’язків… Я звертаюся до депутатів, які, на жаль, провокують непарламентську поведінку в цьому залі: займіть свої місця і розпочніть виконання своїх обов’язків. Парламент – місце для дискусії. Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних мавп’ячих стрибках тут”, – наголосив Стефанчук.

Після того, як бійка біля президії припинилася, сталася штовханина і в залі засідань ВР за участю позафракційного народного депутата Сергія Рудика, якому не дозволяли пройти “слуги народу”.

Штовханина у ВР Палець догори, якщо ці нудні “бійки” в новій ВР уже в печінках сидять, а ви вже почали сумувати за Ляшком та Парасюком 🔥 Опубліковано Букви Четвер, 6 лютого 2020 р.