Про це поінформували в прес-службі ВР.
“Апарат Верховної Ради України у координації з Міністерством охорони здоров’я вживає усіх необхідних заходів, які передбачені протоколом. Співробітники МОЗ вже прибули до Верховної Ради для проведення необхідних дій”, – зазначається в повідомленні.
Наразі встановлюються всі особи, які контактували з Шаховим, для проведення тестування на коронавірус.
“Додатково будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи у тих комітетах, в роботі яких брав участь політик”, – зазначили в прес-службі.
Також зауважено, що медики проводять “всі необхідні дослідження та епідемічне розслідування”. Власне Шахов перебуває в самоізоляції.
- Раніше сьогодні стало відомо, що у народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова виявили коронавірус COVID-19. Минулого тижня він повернувся з Італії. Інформацію про інфікування нардепа підтвердили в МОЗ України.
- Члени парламентського комітету з питань екологічної політики та природокористування, який відвідував Сергій Шахов, йдуть на самоізоляцію.