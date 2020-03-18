Співробітники Міністерства охорони здоров'я прибули до Верховної Ради для проведення санітарно-епідеміологічних заходів через виявлений коронавірус у народного депутата Сергія Шахова.

Про це поінформували в прес-службі ВР.

“Апарат Верховної Ради України у координації з Міністерством охорони здоров’я вживає усіх необхідних заходів, які передбачені протоколом. Співробітники МОЗ вже прибули до Верховної Ради для проведення необхідних дій”, – зазначається в повідомленні.

Наразі встановлюються всі особи, які контактували з Шаховим, для проведення тестування на коронавірус.

“Додатково будуть проведені санітарно-епідеміологічні заходи у тих комітетах, в роботі яких брав участь політик”, – зазначили в прес-службі.

Також зауважено, що медики проводять “всі необхідні дослідження та епідемічне розслідування”. Власне Шахов перебуває в самоізоляції.