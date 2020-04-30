Сьогодні у Верховній Раді України відбудеться позачергове пленарне засідання.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Засідання було скликане на вимогу 159 народних депутатів.

Воно було заплановано на 13:30, але почалося з невеликим запізненням.

На засіданні зареєструвалися 342 нардепа.

На порядку денному є звернення Верховної Ради до парламентів іноземних держав щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України і незаконної анексії Криму.

Також заплановано розгляд змін до Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, котрі беруть участь у лікуванні коронавірусу.

Нардепи можуть вжити заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на ринку електричної енергії.

Крім того, депутати планують визначитися щодо особливої процедури законопроєкту про банки.

На порядку денному є і звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування вибухів на складах боєприпасів.