Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Засідання було скликане на вимогу 159 народних депутатів.
Воно було заплановано на 13:30, але почалося з невеликим запізненням.
На засіданні зареєструвалися 342 нардепа.
На порядку денному є звернення Верховної Ради до парламентів іноземних держав щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України і незаконної анексії Криму.
Також заплановано розгляд змін до Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування доходів медичних працівників, котрі беруть участь у лікуванні коронавірусу.
Нардепи можуть вжити заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилася на ринку електричної енергії.
Крім того, депутати планують визначитися щодо особливої процедури законопроєкту про банки.
На порядку денному є і звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування вибухів на складах боєприпасів.
- 16 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо внесення змін до регламенту, аби прискорити прийняття “антиколомойського” закону у другому читанні.