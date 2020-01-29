Про це повідомили в інформаційному управлінні апарату ВР.
Повідомляється, що протягом вересня-січня Президентом Зеленським були ветовані 10 законів, з яких 9 були розроблені депутатами минулого скликання.
“На 10 законів, з яких дев’ять є перехідними з попередніх скликань Верховної Ради, президентом України було накладено вето. Верховна рада дев’ятого скликання під час другої сесії розглянула шість повернутих законопроєктів та три з них прийняла з пропозиціями президента, один — прийняла повторно, подолавши вето, і два — не прийняла повторно і зняла з розгляду”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, протягом цього часу Зеленським сам вніс на розгляд в Раду 51 законопроєкт. З яких були розглянуті нардепами 37.
“За підсумками розгляду 25 законопроєктів були прийняті в цілому, два — відхилено та знято з розгляду, три законопроєкти прийнято в 1-2 читанні і ще сім були враховані і на доопрацюванні. Станом на 17 січня 2020 року на розгляді в комітетах перебувають 23 проєкти законів”, — повідомили в Раді.
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс. На думку президента, кодексом декларується модель виборчої системи зі скасуванням мажоритарної складової виборів і введення пропорційної системи з відкритими списками, однак насправді це не так. Зеленський в своїх пропозиціях вказував на фактичне “збереження складової, характерною для пропорційної системи із закритими списками”.
- Документ був відправлений на доопрацювання та 19 грудня парламент підтримав оновлений Виборчий кодекс з урахуванням пропозицій президента.
- Раніше #Букви проаналізували зміни, який несе новий Виборчий кодекс.