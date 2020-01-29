У Верховній Раді розповіли, скільки законів були ветовані Президентом Владимов Зеленським з початку роботи депутатів 9-го скликання.

Про це повідомили в інформаційному управлінні апарату ВР.

Повідомляється, що протягом вересня-січня Президентом Зеленським були ветовані 10 законів, з яких 9 були розроблені депутатами минулого скликання.

“На 10 законів, з яких дев’ять є перехідними з попередніх скликань Верховної Ради, президентом України було накладено вето. Верховна рада дев’ятого скликання під час другої сесії розглянула шість повернутих законопроєктів та три з них прийняла з пропозиціями президента, один — прийняла повторно, подолавши вето, і два — не прийняла повторно і зняла з розгляду”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом цього часу Зеленським сам вніс на розгляд в Раду 51 законопроєкт. З яких були розглянуті нардепами 37.

“За підсумками розгляду 25 законопроєктів були прийняті в цілому, два — відхилено та знято з розгляду, три законопроєкти прийнято в 1-2 читанні і ще сім були враховані і на доопрацюванні. Станом на 17 січня 2020 року на розгляді в комітетах перебувають 23 проєкти законів”, — повідомили в Раді.