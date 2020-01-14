Про це він заявив сьогодні після відкриття ранкового пленарного засідання, повідомляє кореспондент #Букв.
“Всі ми бачили інформацію щодо преміювання окремих керівників різних установ і відомств. Я думаю, що і мені як голові Верховної Ради, і вам як народним депутатам і громадянам держави дуже цікаво почути позицію щодо цих надбавок, премій, наскільки вони відповідають дійсності, і якщо відповідають, то за що”, – зазначив Разумков.
“Тому є пропозиція під час години запитань до Уряду заслухати після міністра закордонних справ (Вадима Пристайка, – ред.) позицію міністрів і, можливо, прем’єр-міністра щодо тих премій, якщо вони дійсно відповідають дійсності, які були нараховані окремим міністрам в Кабінеті Міністрів Україна”, – додав він.
Разумков уточнив, що така пропозиція надійшла від фракції “Слуги народу”. Він також закликав повідомити про таке рішення Уряду.
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