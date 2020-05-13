Сьогодні у Верховній Раді України відбудеться позачергове засідання, на якому планується розглянути 24 питання, заслухати Уряд і доповідь голови Національного банку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Початок засідання запланований на 10:00.

Так, нардепи розглянуть законопроєкти про неповернення банків колишнім власникам (“антиколомойський закон”), про податкові пільги на період карантину, про оборонні закупівлі.

Також планується внести зміни в процедуру призначення і звільнення членів Кабінету Міністрів.

Заплановано внесення змін до регламенту Верховної Ради щодо особливої процедури розгляду законопроєктів у другому читанні.

Нардепам також запропоновані законопроєкти про управління побутовими та іншими відходами; щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж; і щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати.

Є в порядку денному і законопроєкт про недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання коронавірусу.

Нардепи планують розглянути проєкти постанов про звернення до парламентів іноземних держав, міжнародних організацій з нагоди святкування 75-ї річниці завершення Другої світової війни, а також про вихід Парламенту з карантину 18 травня.