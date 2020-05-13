Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Початок засідання запланований на 10:00.
Так, нардепи розглянуть законопроєкти про неповернення банків колишнім власникам (“антиколомойський закон”), про податкові пільги на період карантину, про оборонні закупівлі.
Також планується внести зміни в процедуру призначення і звільнення членів Кабінету Міністрів.
Заплановано внесення змін до регламенту Верховної Ради щодо особливої процедури розгляду законопроєктів у другому читанні.
Нардепам також запропоновані законопроєкти про управління побутовими та іншими відходами; щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж; і щодо посилення відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України, Рахункової палати.
Є в порядку денному і законопроєкт про недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання коронавірусу.
Нардепи планують розглянути проєкти постанов про звернення до парламентів іноземних держав, міжнародних організацій з нагоди святкування 75-ї річниці завершення Другої світової війни, а також про вихід Парламенту з карантину 18 травня.
- Раніше голова фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявляв, що засідання 13 травня триватиме 10-12 годин.