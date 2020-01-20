Про це йдеться в статті #Букв “Ці руки нічого не крали”: як в Раді махлюють документами президента і не тільки”.

Зокрема, минулого тижня депутати намагалися поміняти тексти законопроєкту Зеленського щодо децентралізації. Замість відкликати законопроєкт вони завісили новий текст заднім числом.

Законопроєкт відкликали тільки тому, що під нього не вистачило голосів.

Крім того, депутатам підклали правку до закону про Нацгвардію.

Справа в тому, що перед засіданням депутатам тексти законопроєктів надсилають в електронному вигляді. Їх депутати вночі і читають. Днем на стіл їм кладуть паперову версію, яку зазвичай вже ніхто не дивиться.

Тому вже після засідання комітету, коли був розглянутий законопроєкт про розвідку, депутати дізналися, що в паперовий варіант була додана поправка, яка надає права розвідки Нацгвардії.

Депутат від “Євросолідарності” Ніна Южаніна звинуватила голову податкового комітету Данила Гетманцева в тому, що частина поправок до другого читання були внесені від імені комітету, хоча це не передбачено регламентом.