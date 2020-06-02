У залі Верховної Ради збирають підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це у Facebook повідомив народний депутат від “Слуги народу” Ігор Василів.

“Почали збір підписів за відставку Авакова”, – прокоментував Василів.

Серед тих, хто вже підписав, народні депутати від “Слуги народу” і “Голосу”.

Варто зазначити, що про відставку Авакова знову заговорили як політики, так і користувачі соцмереж після подій в Кагарлику і масової стрілянини в Броварах.

Раніше повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков не прийшов на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності щодо зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділенні поліції.

Нагадаємо, що у ніч з 23 на 24 травня співробітники Кагарлицького відділення поліції в своєму службовому кабінеті застосували тортури до жінки, яку викликали до відділку свідком. Вони надягали на неї протигаз, застосовували наручники, а також стріляли в неї над головою з табельної зброї. Після цього жінка була згвалтована.

Вранці 29 травня в Броварах сталася стрілянина через перерозподіл пасажиропотоку. На місці події співробітники поліції затримали 11 учасників інциденту.