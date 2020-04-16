Про це повідомляють #Букви.
Початок засідання було заплановано на 13:00.
Повинні бути розглянуті наступні питання:
• законопроєкт № 0034 про ратифікацію Угоди про грант фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком (проєкт “Вища освіта України”);
• законопроєкт № 1043 про внесення змін до регламенту Ради “щодо протидії зловживанням правом нардепів у ході законодавчої процедури”;
• законопроєкт № 2653 про внесення змін до закону “Про місцеве самоврядування в Україні” (наділяє Кабмін правом визначати адміністративні центри та території ОТО (територіальних громад), а також подавати пропозиції про створення та ліквідацію районів);
• законопроєкт № 2654 про посилення відповідальності за пошкодження телекомунікаційних мереж.
При цьому за ініціативою президента Володимира Зеленського був знятий з розгляду законопроєкт № 2398-д про оборонні закупівлі.
Народні обранці сьогодні традиційно збиралися на засідання в захисних масках, а дехто – в рукавичках.
Варто зазначити, що спікер ВР Дмитро Разумков відкрив засідання (в залі зареєструвалися 332 нардепа) і відразу ж оголосив перерву на 30 хвилин на вимогу кількох фракцій (“Батьківщини” і групи “За майбутнє”). Спікер закликав голів фракцій зібратися в його кабінеті для консультацій.
- У фракції “Слуги народу” розробили меморандум, згідно з яким депутати зобов’язуються внести зміни до регламенту.