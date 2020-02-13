Про це Сюмар повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Замість “країни в смартфоні” – нова паперова форма на замовлення перепусток в парламент України. Комусь дуже потрібен маршрут, місця для фотографування та перелік обговорюваних питань”, – пише вона.
Народний депутат підкреслює, що “парламент не є домом його керівництва”.
“Такого я не бачила ніде. У жодній країні. У Думі, правда, не була, але думаю, там таких форм теж немає”, – пише Сюмар.
Також вона додала, що в даний момент з питання допуску колишніх депутатів у парламенті працює робоча група.
- Напередодні Верховна Рада України розпочала розгляд законопроєкту про запуск ринку землі.
- На ранковому засіданні двічі відбувалася бійка між народними депутатами від “Батьківщини” і “Слуги народу” – за участю Сергія Власенка та Артема Дмитрука.