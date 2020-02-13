Народна депутатка України від фракції "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар розповіла, що у Верховній Раді вводиться нова форма пропуску для іноземців.

Про це Сюмар повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Замість “країни в смартфоні” – нова паперова форма на замовлення перепусток в парламент України. Комусь дуже потрібен маршрут, місця для фотографування та перелік обговорюваних питань”, – пише вона.

Народний депутат підкреслює, що “парламент не є домом його керівництва”.

“Такого я не бачила ніде. У жодній країні. У Думі, правда, не була, але думаю, там таких форм теж немає”, – пише Сюмар.

Також вона додала, що в даний момент з питання допуску колишніх депутатів у парламенті працює робоча група.