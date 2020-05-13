У Раді заблокували підписання закону про банки

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Антон Поляков, який і подав відповідний проєкт постанови.
“Подав проєкт постанови про скасування голосування за антибанківський законопроєкт”, – написав він.
Згідно з регламентом, до розгляду даного проєкту постанови в сесійній залі підписання закону заблоковане для глави парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для Президента Володимира Зеленського.
Сьогодні, 13 травня, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам (“антиколомойський закон”). За документ проголосували 270 народних депутатів.
Законопроєкт забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.
Відзначимо, закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.
- Раніше Парламент прийняв за основу законопроєкт про внесення змін до банківського законодавства, відомий як “антиколомойский”. Відповідно до нього буде заборонено повернення націоналізованих банків їхніх ексвласникам. До другого читання було подано понад 16 тисяч поправок.
- 16 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо внесення змін до регламенту, аби прискорити прийняття “антиколомойського” закону у другому читанні. Згодом його підписав президент Володимир Зеленський.
- 30 квітня Верховна Рада України підтримала застосування спеціальної процедури при розгляді “антиколомойського” проєкту закону.