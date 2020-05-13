У Раді заблокували підписання закону про банки

У Верховній раді України заблокували підписання законопроєкту про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам (так званий "антиколомойський закон").

Про це у своєму Telegram повідомив народний депутат Антон Поляков, який і подав відповідний проєкт постанови.

“Подав проєкт постанови про скасування голосування за антибанківський законопроєкт”, – написав він.

Згідно з регламентом, до розгляду даного проєкту постанови в сесійній залі підписання закону заблоковане для глави парламенту Дмитра Разумкова і відповідно для Президента Володимира Зеленського.

Сьогодні, 13 травня, Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт про неповернення націоналізованих банків їхнім колишнім власникам (“антиколомойський закон”). За документ проголосували 270 народних депутатів.

Законопроєкт забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам, а також повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Національного банку про свою неплатоспроможність.

Відзначимо, закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.