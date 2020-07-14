Народні депутати України заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу, зареєструвавши постанови про скасування голосування за документ.

Про це свідчать дані на сайті Парламенту.

Так, у Раді зареєстровано два проєкти постанови про скасування рішення ВР від 14 липня про ухвалення закону “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”.

Авторами проєкту постанови під №2285-д-П виступив Вадим Новинський (позафракційний) і ще кілька безпартійних нардепів.

Проєкт постанови №2285-д-П1 зареєструвала група депутатів від фракції “Батьківщини” на чолі з Юлією Тимошенко.

Тексти проєктів постанов поки не оприлюднені.

Тепер спікер Парламенту Дмитро Разумков не зможе підписати закон про гральний бізнес і спрямувати його на підпис президенту (поки в залі засідань не будуть розглянуті зазначені проєкти постанов).

Як відомо, Верховна Рада сьогодні підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу.

Документ встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні: азартні ігри в гральних закладах казино й онлайн; букмекерська діяльність в букмекерських пунктах і через Інтернет; організація і проведення ігор в залах ігрових автоматів; гра в покер через Інтернет.

Вводиться система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованим розміром плати за ліцензії в залежності від виду діяльності, розташування грального закладу тощо.