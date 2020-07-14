Про це свідчать дані на сайті Парламенту.
Так, у Раді зареєстровано два проєкти постанови про скасування рішення ВР від 14 липня про ухвалення закону “Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор”.
Авторами проєкту постанови під №2285-д-П виступив Вадим Новинський (позафракційний) і ще кілька безпартійних нардепів.
Проєкт постанови №2285-д-П1 зареєструвала група депутатів від фракції “Батьківщини” на чолі з Юлією Тимошенко.
Тексти проєктів постанов поки не оприлюднені.
Тепер спікер Парламенту Дмитро Разумков не зможе підписати закон про гральний бізнес і спрямувати його на підпис президенту (поки в залі засідань не будуть розглянуті зазначені проєкти постанов).
Як відомо, Верховна Рада сьогодні підтримала в другому читанні і в цілому законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу.
Документ встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні: азартні ігри в гральних закладах казино й онлайн; букмекерська діяльність в букмекерських пунктах і через Інтернет; організація і проведення ігор в залах ігрових автоматів; гра в покер через Інтернет.
Вводиться система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор з диференційованим розміром плати за ліцензії в залежності від виду діяльності, розташування грального закладу тощо.
- Національне агентство питань запобігання корупції (НАЗК) раніше заявило, що законопроєкт про легалізацію грального бізнесу несе “численні корупційні ризики” й може призвести до значних збитків держави.
- У грудні минулого року Кабінет Міністрів України заборонив поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей.