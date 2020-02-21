Рух "Чесно" зафіксував перший з моменту прийняття закону про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" факт неособистого голосування в Раді.

Про це повідомляється на сайті руху.

“На пленарному засіданні в п’ятницю, 21 лютого, позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк неодноразово” кнопкодавів “під час голосування за поправки до проєкту закону щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Це перший зафіксований рухом “Чесно” випадок “кнопкодавства” у Верховній Раді, яке відбулося після вступу в силу закону про криміналізацію неособистого голосування”, — йдеться в повідомленні.

Журналісти надали фото та відео, на яких зафіксовано, як під час голосування за поправку №1223 до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) Поляк спочатку голосує на порожньому місці праворуч (місце закріплено за депутатом групи “Довіра” Василем Петьовкою), а потім натискає на кнопку на своєму пульті.

<noscript><iframe title="Перший "кримінал": закарпатський мажоритарник Владіслав Поляк кнопкодавить за сусіда" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/nt8oXlZfbPA?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

На табло голосування системи “Рада” видно, що “за” проголосували з обох місць.

Пізніше Поляк “кнопкодавів” під час голосування за поправку №1420 того ж законопроєкту. Це також було зафіксовано на камеру. Табло також демонструє, що проголосували з обох місць.

Так само нардеп вчинив і під час електронної реєстрації на сьогоднішнє засідання.