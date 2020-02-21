Про це повідомляється на сайті руху.
“На пленарному засіданні в п’ятницю, 21 лютого, позафракційний мажоритарник із Закарпаття Владислав Поляк неодноразово” кнопкодавів “під час голосування за поправки до проєкту закону щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Це перший зафіксований рухом “Чесно” випадок “кнопкодавства” у Верховній Раді, яке відбулося після вступу в силу закону про криміналізацію неособистого голосування”, — йдеться в повідомленні.
Журналісти надали фото та відео, на яких зафіксовано, як під час голосування за поправку №1223 до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) Поляк спочатку голосує на порожньому місці праворуч (місце закріплено за депутатом групи “Довіра” Василем Петьовкою), а потім натискає на кнопку на своєму пульті.
На табло голосування системи “Рада” видно, що “за” проголосували з обох місць.
Пізніше Поляк “кнопкодавів” під час голосування за поправку №1420 того ж законопроєкту. Це також було зафіксовано на камеру. Табло також демонструє, що проголосували з обох місць.
Так само нардеп вчинив і під час електронної реєстрації на сьогоднішнє засідання.
- З 16 січня вступив в силу закон про покарання народних депутатів за “кнопкодавство”. Тепер за неособисте голосування передбачений штраф від 3 тисяч (51 тис. грн) до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тис. грн).
- На першому пленарному засіданні Верховної Ради у 2020 році у вівторок, 14 січня, позафракційні народні депутати Вадим Новинський та Дмитро Шпенов “кнопкодавили”.