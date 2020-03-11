У Верховній Раді заявили що не уповноважували народних депутатів від "Опозиційної платформи" зустрічатися з представниками Держдуми і президентом Росії.

Про це повідомляє прес-служба парламенту в Facebook.

“Щодо зустрічі народних депутатів від фракції “Опозиційна платформа – За життя” з представниками Державної Думи і президентом Російської Федерації 10 березня 2020 року, повідомляємо, що ці зустрічі відбулися з ініціативи політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”, – сказано в повідомленні.

В той же час в Раді підкреслили, що керівництво і представники “ОПЗЖ” не були уповноважені вести переговори від імені Верховної Ради України.

“Крім того, народні депутати, які взяли участь в поїздці в Російську Федерацію, відрядження в Апараті Верховної Ради України не оформляли”, – додали в повідомленні.