Про це повідомляє прес-служба парламенту в Facebook.
“Щодо зустрічі народних депутатів від фракції “Опозиційна платформа – За життя” з представниками Державної Думи і президентом Російської Федерації 10 березня 2020 року, повідомляємо, що ці зустрічі відбулися з ініціативи політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”, – сказано в повідомленні.
В той же час в Раді підкреслили, що керівництво і представники “ОПЗЖ” не були уповноважені вести переговори від імені Верховної Ради України.
“Крім того, народні депутати, які взяли участь в поїздці в Російську Федерацію, відрядження в Апараті Верховної Ради України не оформляли”, – додали в повідомленні.
- Нагадаємо, що співголова партії “Опозиційна платформа – За життя” Вадим Рабінович назвав свій візит до Москви разом з кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком і переговори з депутатами Держдуми РФ “встановленням миру”.