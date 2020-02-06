Про це вона сказала в інтерв’ю “Економічній правді”.

“Підвищення пенсійного віку – неминучий процес. Є дослідження Світового банку. У ньому говориться про те, що в 2030 році при параметрах нинішньої солідарної системи у нас пенсію за формулою отримуватимуть 40% громадян. Всі інші будуть отримувати мінімальну пенсію”, – зазначила Третьякова.

На її думку, однією з помилок було включення до солідарної системи фізосіб-підприємців, які “платять близько 800 грн єдиного податку, а претендують на 1600 грн мінімальної пенсії”.

“Наші діти будуть платити податків більше, щоб утримувати тих, хто платить податків менше. Не потрібно було ФОП вводити в систему пенсійного забезпечення. Це можна було робити через 10-20 років. У ЄС почали включати самозайнятих в пенсійну систему з 2000-х років , коли стали багатшими “, – розповіла Третьякова.

За її оцінками, якщо залишити ситуацію, як є, то поступово, “не в часи нашого президента”, ситуація буде погіршуватися.

“Або ми будемо сідати на плечі платників податків, або зараз робимо накопичувальну систему і вирівнюємо ситуацію. Вирівняти солідарний рівень ми можемо тільки шляхом збільшення пенсійного віку. Наприклад, Японія говорить про 72 роки”, – сказала Третьякова.