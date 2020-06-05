Відповідний документ під № 3606 з’явився на сайті ВР.
Ініціаторами проєкту постанови є 55 народних депутатів: від фракцій “Голосу”, “Слуги народу” і “Європейської Солідарності” (Яна Зінкевич).
Текст проєкту постанови на сайті поки відсутній. Документ передано на розгляд керівництву.
Раніше сьогодні нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк повідомив про реєстрацію постанови про звільнення Авакова.
“Підписи перевірили, електронні документи підготували… Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію. Чекайте найближчим часом на сайті ВРУ. Підписів 55… рухаємося вперед”, – написав він у Facebook.
- Раніше повідомлялося, що у залі Верховної Ради збирають підписи за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- 5 червня по всій країні відбуваються акції протесту з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Зокрема, акція сьогодні зранку відбулася під стінами Верховної Ради.
- У центрі Києва під стінами Верховної Ради учасники акції протесту, які вимагали відставки Арсена Авакова, запалили фаєри та підпалили міліцейський автомобіль.