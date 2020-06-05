У Верховній Раді України зареєстровано постанову про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Відповідний документ під № 3606 з’явився на сайті ВР.

Ініціаторами проєкту постанови є 55 народних депутатів: від фракцій “Голосу”, “Слуги народу” і “Європейської Солідарності” (Яна Зінкевич).

Текст проєкту постанови на сайті поки відсутній. Документ передано на розгляд керівництву.

Раніше сьогодні нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк повідомив про реєстрацію постанови про звільнення Авакова.

“Підписи перевірили, електронні документи підготували… Постанова про звільнення Авакова пішла на реєстрацію. Чекайте найближчим часом на сайті ВРУ. Підписів 55… рухаємося вперед”, – написав він у Facebook.