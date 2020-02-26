У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про звільнення Дениса Малюськи з посади міністра юстиції.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Проєкт постанови про звільнення Дениса Малюськи з посади Міністра юстиції України було отримано Верховною Радою 26 лютого. Зараз його передано на розгляд керівництву. На момент публікації новини текст проєкту постанови на сайті парламенту відсутній.

Відомо, що ініціатором законопроєкту є народний депутат від “Опозиційного платформи — “За життя” Михайло Папієв.

Довідка. 29 серпня Верховна Рада обрала нового Прем’єрміністра України та призначила новий склад Кабінету Міністрів. Міністром юстиції став Денис Малюська.

Малюська народився 19 листопада 1981 році в м. Дунаївці Хмельницької області. Навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, який закінчив за спеціальністю “правознавство”. У 2012-2016 навчався в Лондонському університеті.

У 2004 році заснував адвокатське об’єднання “Адвокатська фірма “Бізнес-право”, а в 2005 році — ТОВ “РАДНИК ПРЕС”, яке потім і очолив. Підприємство займається видавничою діяльністю.

У 2010 році Денис Малюська був призначений консультантом з розвитку приватного сектора Групи Світового банку. Згодом був обраний заступником голови правління BRDO/World Bank Group (Офіс ефективного регулювання) — незалежного неурядового експертно-аналітичного центру, створеного з ініціативи Міністерства економічного розвитку і торгівлі та західних партнерів: Світового банку та уряду Канади. Цю організацію очолював і нинішній шеф Малюськи Гончарук.