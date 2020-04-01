У Верховній Раді зареєстрували сім проектів постанов про скасування Закону про відкриття ринку землі, прийнятого 31 березня.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

Відзначимо, що п’ять з семи проектів були зареєстровані членами фракції “Батьківщина”, ще два проекти авторства народного депутат партії “Слуга народу” Оксани Савчук та позафракційного Антона Полякова, якого раніше виключили із “Слуги народу”.

Відзначимо, що Закон про ринок землі, за який проголосували депутати 31 березня, може бути підписаний головою ВР після того, як у сесійній залі будуть розглянуті всі сім проектів постанов, в яких вимагається його скасувати.

Нагадаємо, 31 березня в ході позачергового засідання, Верховна Рада прийняла Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення, за який проголосували 259 народних депутатів.

Закон передбачає скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з другої половини 2021 року.