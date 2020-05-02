Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив нардеп від “Слуги народу”, голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Ткаченко зазначив, що в креативної індустрії задіяні близько 1 млн осіб і ця галузь приносить близько 4% в ВВП країни.
У другому кварталі поточного року доходи цієї сфери, за словами нардепа, впали на 75%, отже, їм потрібна допомога держави. З цією метою нардепи подали в парламент законопроєкт, який передбачає введення пільг для культурної сфери та її пряме фінансування.
“Зареєстрували законопроєкт, який передбачає суттєві економічні не тільки пільги, але і пряме фінансування додатково для креативних індустрій. […] Це пряме державне фінансування креативним індустріям, певні податкові пільги, введення розуміння того, що є грант, введення п’ятивідсоткового ПДВ на культурні послуги і багато інших речей”, — пояснив він.
За словами нардепа, зараз йдуть дискусії з урядом. Комітет очікує, що запропонований законопроєкт буде підтриманий усіма фракціями і групами.
- Раніше Ткаченко заявив, що Мінфін планує скоротити фінансування Мінкульту на 7 млрд грн. Зокрема, на 750 млн грн для Держкіно, на понад 500 млн для будівництва музеїв Голодомору і Революції Гідності, на 250 млн грн для творчих спілок, на 500 млн грн для українського культурного фонду, на 150 млн грн для Інституту книги, на 500 млн грн для програм інформполітики, “зшивання країни”, для молоді, на ремонти та реставрації.
- #Буквы разбирались, как правительства других стран решают проблему финансирования культурной сферы в условиях пандемии.