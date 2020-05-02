До парламенту подано законопроєкт, який передбачає введення пільг та прямого фінансування креативної індустрії.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив нардеп від “Слуги народу”, голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ткаченко зазначив, що в креативної індустрії задіяні близько 1 млн осіб і ця галузь приносить близько 4% в ВВП країни.

У другому кварталі поточного року доходи цієї сфери, за словами нардепа, впали на 75%, отже, їм потрібна допомога держави. З цією метою нардепи подали в парламент законопроєкт, який передбачає введення пільг для культурної сфери та її пряме фінансування.

“Зареєстрували законопроєкт, який передбачає суттєві економічні не тільки пільги, але і пряме фінансування додатково для креативних індустрій. […] Це пряме державне фінансування креативним індустріям, певні податкові пільги, введення розуміння того, що є грант, введення п’ятивідсоткового ПДВ на культурні послуги і багато інших речей”, — пояснив він.

За словами нардепа, зараз йдуть дискусії з урядом. Комітет очікує, що запропонований законопроєкт буде підтриманий усіма фракціями і групами.