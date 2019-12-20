У Верховній Раді України завершилося останнє в 2019 році пленарне засідання.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Шановні колеги, я вас вітаю з усіма наступаючими святами і оголошую ранкове пленарне засідання закритим”, – заявив спікер ВР Дмитро Разумков.

Варто відзначити, що в цей момент в залі залишалося дуже мало нардепів. Більшість із них залишили робочі місця після голосування за законопроєкти (перед оголошенням запитів).

Під час сьогоднішнього засідання відбулася година запитань до Уряду. Виступили заступник міністра закордонних справ Василь Боднар з питань врегулювання ситуації на Донбасі, міністр фінансів Оксана Маркарова з приводу ситуації з держбюджетом на 2019 року і прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Також нардепи встигли ухвалити кілька законопроєктів, в тому числі про запуск електронної системи трансплантації.

Згідно з графіком роботи Парламенту, наступний пленарний тиждень заплановано на 13-17 січня 2020 року.

23-27 грудня 2019 року і 6-10 січня наступного року депутати працюватимуть із виборцями.