Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Шановні колеги, я вас вітаю з усіма наступаючими святами і оголошую ранкове пленарне засідання закритим”, – заявив спікер ВР Дмитро Разумков.

Варто відзначити, що в цей момент в залі залишалося дуже мало нардепів. Більшість із них залишили робочі місця після голосування за законопроєкти (перед оголошенням запитів).

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Під час сьогоднішнього засідання відбулася година запитань до Уряду. Виступили заступник міністра закордонних справ Василь Боднар з питань врегулювання ситуації на Донбасі, міністр фінансів Оксана Маркарова з приводу ситуації з держбюджетом на 2019 року і прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Також нардепи встигли ухвалити кілька законопроєктів, в тому числі про запуск електронної системи трансплантації.

Згідно з графіком роботи Парламенту, наступний пленарний тиждень заплановано на 13-17 січня 2020 року.

23-27 грудня 2019 року і 6-10 січня наступного року депутати працюватимуть із виборцями.

Фото: #Букви

  • Міністр фінансів України Оксана Маркарова сьогодні запевнила, що про секвестр державного бюджету на 2019 рік (скорочення бюджетних витрат) мова не йде.
  • Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час години запитань до Уряду заявив, що альтернативою “мінському процесу” може стати введення миротворчої місії на Донбас. Водночас потрібно визначитися з її форматом.