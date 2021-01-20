Про це у Facebook повідомила Євгенія Кравчук, заступниця спікера Парламенту.

“Долучилася до підписання ініційованого Олександром Корнієнком і колегами законопроєкту 4611 “Про внесення змін до Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо термінів подання політичними партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру”, – зазначила Кравчук.

Вона нагадала, що 2 квітня 2020 року, коли епідемія лише набирала обертів, набув чинності закон, що дозволив політичними партіям надавати щоквартальні фінансові звіти з відтермінуванням, а саме – не пізніше ніж на сороковий день після закінчення карантину.

“Проблема в тому, що карантин триває досі, а звітів від більшості партій немає ні за перший, ні за другий, ні за третій квартал 2020 року. Станом на кінець листопада, за перший квартал 2020 року свої звіти подали 243 партії, тоді як за другий квартал – 187, а за третій – усього 82. При цьому серед парламентських партій тільки одна подала звіт за другий квартал минулого року і жодна – за третій. Тому законопроєкт пропонує скасувати відтермінування”, – зазначила Кравчук.

Парламентські партії отримують кошти з державного бюджету на фінансування своєї статутної діяльності, однак наразі можуть не звітувати завдяки відтермінуванню. Це впливає на прозорість діяльності партій – за чим дуже слідкують українці.

Ухвалення пропонованого законопроєкту дозволить НАЗК відновити ефективний контроль за тим, чи:

дотримуються партії встановлених законом обмежень щодо їхнього фінансування;

використання коштів є законним та цільовим;

своєчасно подаються звіти партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

звіти є повними, достовірними і належно оформленими.