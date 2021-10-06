Про це повідомляють #Букви.

Так, раніше народні депутати від “Слуги народу” пропонували Данила Гетманцева на посаду головуючого.

Народна депутатка від фракції “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко зазначила, що “ЄС” пропонує три кандидатури, а саме: колишній народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос, Юрій Корявченков, який є чинним нардепом від “Слуг”. Третя кандидатура – це Олексій Гончаренко від “Євросолідарності”.

Ірина Геращенко

Фото: #Букви

“Ну давайте хоча б раз опозиція проведе таке важливе засідання”, – зазначила Ірина Геращенко.

Тому на голосування винесли кандидатури Данила Гетманцева, Гео Лероса, Олексія Гончаренко, Олександра Бакумова,

Корявченков заявив самовідвід.

Руслан Стефанчук

Руслан Стефанчук. #Букви

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.