Сьогодні в Парламенті запропонували кілька кандидатур на посаду головуючого, який буде вести засідання, де голосуватимуть за відставку спікера Ради Дмитра Разумкова.

Про це повідомляють #Букви.

Так, раніше народні депутати від “Слуги народу” пропонували Данила Гетманцева на посаду головуючого.

Народна депутатка від фракції “Європейської Солідарності” Ірина Геращенко зазначила, що “ЄС” пропонує три кандидатури, а саме: колишній народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос, Юрій Корявченков, який є чинним нардепом від “Слуг”. Третя кандидатура – це Олексій Гончаренко від “Євросолідарності”.

“Ну давайте хоча б раз опозиція проведе таке важливе засідання”, – зазначила Ірина Геращенко.

Тому на голосування винесли кандидатури Данила Гетманцева, Гео Лероса, Олексія Гончаренко, Олександра Бакумова,

Корявченков заявив самовідвід.

Нагадаємо, що голову Верховної Ради Дмитра Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. За це рішення проголосували 240 народних депутатів, з яких 200 голосів віддали “слуги народу”.

Також Разумков розповів, що його видалили з усіх фракційних чатів “Слуги народу”.

Перед голосуванням Дмитро Разумков повідомив, що дві фракції ініціювали його відсторонення від ведення засідань.