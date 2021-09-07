Сьогодні, 7 вересня, під час засідання Верховної Ради Антон Швачко склав присягу народного депутата.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Швачко увійшов до фракції “Слуги народу” замість Дениса Монастирського, якого призначили міністром внутрішніх справ.

“Присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет та незалежність України, дбати про благо вітчизни та добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх виборців”, – сказав нардеп.

Що відомо про Антона Швачка?

Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року, має вищу освіту та проживає в Сумах.

За даними руху ЧЕСНО, Швачко закінчив факультет маркетингу Сумського національного аграрного університету, здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю “Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог”.

На сайті ЦВК зазначається, що під час балотування на виборах Швачко був безробітним.

Влітку 2019 року Швачко брав участь у навчаннях “слуг народу” у Трускавці.

У декларації за 2018 рік зазначено, що єдиним джерелом його доходу були 48 тисяч гривень від відчуження рухомого майна. Готівкою тоді ще кандидат у депутати мав 2,5 млн гривень, 27 тисяч доларів, 15 тисяч євро та 2,8 млн гривень – на банківських рахунках.

У 2018 році Швачко придбав квартиру у Сумах вартістю 93 тисячі гривень площею 85,2 кв. м. Зауважимо, що вартість нерухомості не відповідає ринковим цінам.

Станом на кінець червня цього року Швачко був головою секретаріату партії “Слуга народу” в Сумській області.