У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що проєкт постанови про звільнення скандального очільника МОН № 4525 від 18 грудня наразі передано на розгляд керівництву парламенту.

Ініціаторами проєкту стали депутати з фракцій “Голос” та “Європейська солідарність”, зокрема Володимир Ар’єв, Володимир В’ятрович, Наталія Піпа, Ростислав Павленко, Ярослав Рущишин, Олег Синютка, Микола Княжицький, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина.

Наразі текст постанови недоступний.