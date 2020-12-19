Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що проєкт постанови про звільнення скандального очільника МОН № 4525 від 18 грудня наразі передано на розгляд керівництву парламенту.
Ініціаторами проєкту стали депутати з фракцій “Голос” та “Європейська солідарність”, зокрема Володимир Ар’єв, Володимир В’ятрович, Наталія Піпа, Ростислав Павленко, Ярослав Рущишин, Олег Синютка, Микола Княжицький, Соломія Бобровська та Ольга Стефанишина.
Наразі текст постанови недоступний.
- Напередодні Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови Міносвіти. Кандидатура Шкарлета була підтримана мінімальною кількістю голосів (226 нардепів). Частина нардепів були обурені таким призначенням і скандували “Ганьба!”.
- Згодом у фракції “Голосу” заявили, що деякі нардепи від фракції “Опозиційної платформи – За життя”, які нібито проголосували за призначення Шкарлета, в той час були відсутні в залі Парламенту.
- В “Європейській Солідарності” повідомили, що вимагатимуть переголосування по Шкарлету.
- Сьогодні після наради фракцій спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що регламентний комітет Верховної Ради перевірить ситуацію із можливим кнопкодавством під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти.
- Студенти відразу декількох українських вузів планують вийти на акцію протесту під Офіс президента України через призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки.