У Радомишлі (Житомирська область), де від коронавірусу COVID-19 загинула жінка, почали працювати спільні пости поліції та медиків.

Про це повідомили в прес-службі МВС.

Як повідомлялося раніше, 13 березня загинула 71-річна жінка з Радомишля (Житомирська область), яка була хвора COVID-19. Пацієнтка не відразу звернулася по допомогу лікарів та не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Один з київських пацієнтів, у яких виявили коронавірус COVID-19, заразився від пенсіонерки з Радомишля.

Починаючи з ранку середи, 18 березня, на в’їздах та виїздах в Радомишль почали працювати спільні пости медиків та поліцейських.

“Організовано роботу спільних постів поліцейських і медпрацівників. Окрім того, наряди правоохоронців забезпечують правопорядок біля визначених місць обсервації у Радомишлі”, — повідомили в МВС.

Медики перевіряють температуру громадян, які в’їжджають та виїжджають з райцентру.