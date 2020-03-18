Про це повідомили в прес-службі МВС.
Як повідомлялося раніше, 13 березня загинула 71-річна жінка з Радомишля (Житомирська область), яка була хвора COVID-19. Пацієнтка не відразу звернулася по допомогу лікарів та не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Один з київських пацієнтів, у яких виявили коронавірус COVID-19, заразився від пенсіонерки з Радомишля.
Починаючи з ранку середи, 18 березня, на в’їздах та виїздах в Радомишль почали працювати спільні пости медиків та поліцейських.
“Організовано роботу спільних постів поліцейських і медпрацівників. Окрім того, наряди правоохоронців забезпечують правопорядок біля визначених місць обсервації у Радомишлі”, — повідомили в МВС.
Медики перевіряють температуру громадян, які в’їжджають та виїжджають з райцентру.
- Напередодні повідомлялося, що в Україні зафіксовано 7 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих в країні зросла до 14.
- Також зафіксовано другий випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Загинула 33-річна жінка з Чернівецької області.
- Від коронавірусу COVID-19 за кордоном лікуються 12 громадян України. Ще понад 700 перебувають на карантині.